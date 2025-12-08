В Порецкий округ Чувашии поступил новый автоклуб

Новый автоклуб закупили для Порецкого округа Чувашии при поддержке нацпроекта «Семья». В этом передвижном центре будут проводить мероприятия в самых отдаленных населенных пунктах, сообщили в администрации муниципалитета.
Автоклуб оснащен сборно-разборной сценой, профессиональным звуковым и световым оборудованием. Он способен вместить 15 артистов. Особенностью машины является встроенный генератор, который позволяет работать автономно до 4 часов в любой локации, даже при отсутствии стационарного источника электроэнергии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.