Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Порецкий округ Чувашии поступил новый автоклуб

Благодаря этому теперь можно будет проводить выездные мероприятия даже в самых отдаленных населенных пунктах муниципалитета.

Новый автоклуб закупили для Порецкого округа Чувашии при поддержке нацпроекта «Семья». В этом передвижном центре будут проводить мероприятия в самых отдаленных населенных пунктах, сообщили в администрации муниципалитета.

Автоклуб оснащен сборно-разборной сценой, профессиональным звуковым и световым оборудованием. Он способен вместить 15 артистов. Особенностью машины является встроенный генератор, который позволяет работать автономно до 4 часов в любой локации, даже при отсутствии стационарного источника электроэнергии.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.