Расписание электричек Азов — Ростов изменится с 20 декабря

ОП 23 километр сдвинется с 20:41 на 20:39.Кулешовский сдвинется с 20:47 на 20:45. Помимо прочего, увеличат время стоянки в Батайске. Если раньше стоянка длилась 16 минут, то теперь будет 18. Это произойдет из-за того, что время прибытия сдвинется с 21:09 на 21:07.