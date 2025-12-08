Ричмонд
Расписание электричек Азов — Ростов изменится с 20 декабря

С 20 декабря в расписании электричек Азов — Ростов произойдут изменения. Об этом сообщает Министерство транспорта Ростовской области.

Корректируется расписание поезда № 6031. Время отправления из Азова сдвинется с 20:31 на 20:29. Некоторые остановки также претерпели изменения во времени. Красногоровка сдвинется с 20:37 на 20:35.

ОП 23 километр сдвинется с 20:41 на 20:39.Кулешовский сдвинется с 20:47 на 20:45. Помимо прочего, увеличат время стоянки в Батайске. Если раньше стоянка длилась 16 минут, то теперь будет 18. Это произойдет из-за того, что время прибытия сдвинется с 21:09 на 21:07.

Из Батайска электричка привычно буде отправляться в 21:15.