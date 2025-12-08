Ричмонд
В Бодайбо мужчине через суд вернули более 150 тысяч от мошенников

Он поверил неизвестному, который представился биржевым брокером.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура города Бодайбо помогла местному пенсионеру вернуть деньги, которые у него украли мошенники. Неизвестные, представившиеся биржевыми брокерами, убедили мужчину с января по март 2024 года перевести им более 120 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— После обращения пострадавшего было заведено уголовное дело. Следователи выяснили, что средства поступили на счет жителя Москвы. Прокуратура Бодайбо подала иск в Бутырский районный суд столицы с требованием взыскать с этого человека украденную сумму и проценты за ее использование, — уточнили в агентстве.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры и постановил взыскать в пользу пенсионера более 150 тысяч рублей. После вступления решения в силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение.

