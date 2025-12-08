В Бодайбо мужчине через суд вернули более 150 тысяч от мошенников

Прокуратура города Бодайбо помогла местному пенсионеру вернуть деньги, которые у него украли мошенники. Неизвестные, представившиеся биржевыми брокерами, убедили мужчину с января по март 2024 года перевести им более 120 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на пресс-службу ведомства.