В Бодайбо мужчине через суд вернули более 150 тысяч от мошенников

Прокуратура города Бодайбо помогла местному пенсионеру вернуть деньги, которые у него украли мошенники. Неизвестные, представившиеся биржевыми брокерами, убедили мужчину с января по март 2024 года перевести им более 120 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
— После обращения пострадавшего было заведено уголовное дело. Следователи выяснили, что средства поступили на счет жителя Москвы. Прокуратура Бодайбо подала иск в Бутырский районный суд столицы с требованием взыскать с этого человека украденную сумму и проценты за ее использование, — уточнили в агентстве.
Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры и постановил взыскать в пользу пенсионера более 150 тысяч рублей. После вступления решения в силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение.
