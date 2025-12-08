Волгоград вошел в топ-5 доступных россиянам турнаправлений

Рейтинг составлен на основе анализа средней цены за ночь в отелях и апартаментах. Лидером рейтинга Твил стала Новая Адыгея со средним чеком 2278 рублей за ночь. За ней следуют Крымск в Краснодарском крае (2319 рублей) и Оренбург (2565 рублей). Волгоград расположился на четвертой строчки рейтинга — в город-герое за одну ночь туристам предстоит заплатить в среднем 2690 рублей. На пятой строчке — Рыбинск (2719 рублей).