Волгоград вошел в топ-5 доступных россиянам турнаправлений

Аналитики туристического рынка составили рейтинг городов, где стоимость проживания в декабре остаётся минимальной.

Источник: РИА "Новости"

В эту подборку вошел и Волгоград, заняв четвертое место по доступности.

Рейтинг составлен на основе анализа средней цены за ночь в отелях и апартаментах. Лидером рейтинга Твил стала Новая Адыгея со средним чеком 2278 рублей за ночь. За ней следуют Крымск в Краснодарском крае (2319 рублей) и Оренбург (2565 рублей). Волгоград расположился на четвертой строчки рейтинга — в город-герое за одну ночь туристам предстоит заплатить в среднем 2690 рублей. На пятой строчке — Рыбинск (2719 рублей).

Примечательно, что Волгоград входит в перечень городов для самых длительных поездок — средняя продолжительность пребывания в городе туристов составляет 4 дня. На более длительные периоды россияне останавливаются в декабре, по данным аналитиков, лишь в Крыму и Железноводске.