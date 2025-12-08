Ричмонд
По ряду улиц Казани ограничат движение и парковку транспорта 23 и 24 декабря

Это необходимо для подготовки и проведения республиканской новогодней елки.

Источник: Город Казань.KZN.RU

По ряду улиц Казани с 23 по 24 декабря при необходимости ограничат движение и парковку транспорта. Это связано с подготовкой и проведением республиканской новогодней елки, говорится в постановлении Исполнительного комитета Казани.

Так, с 18:00 23 декабря до 16:00 24 декабря ограничения могут быть введены на следующих участках:

  • по ул. Абдуллы Бичурина, от ул. Сибгата Хакима до ул. Чистопольская;
  • по ул. Сибгата Хакима, на участке от ул. Фатыха Амирхана до ул. Абсалямова (в обоих направлениях);

Ранее сообщалось, что на некоторых улицах города ограничат движение транспорта в связи с работами по размещению водопровода.