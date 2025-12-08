Ричмонд
Белорусы могут быть оштрафованы за гирлянды на окнах — в каких случаях

Белорусов предупредили о штрафах за гирлянды на окнах.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, в каких случаях в Беларуси могут оштрафовать за гирлянды на окнах, пишет «Мiнская праўда».

Ранее «Комсомолка» писала, что белорусы могут быть привлечены к ответственности из-за гирлянд на окнах. Так как установка новогодних гирлянд на окнах может привести к административной ответственности по ряду статей.

Так, если гирлянды размещаются на фасаде дома, окнах подъезда или других элементах общего имущества, то необходимо согласование с соседями или управляющей компанией. В противном случае это посчитают мелким хулиганством.

При несоблюдении требований к эксплуатации гирлянд могут привлечь за нарушение правил пожарной безопасности. Это произойдет, если используются поврежденные изделия или перегружается сеть.

Наказать в Беларуси могут и за нарушение правил эксплуатации электросетей, если, например, гирлянду подключили с нарушениями электротехнических норм (есть неисправность проводки, превышена нагрузка и др.).

При установке гирлянд может быть также нарушено правило содержания жилых домов, что тоже стоит учитывать.

