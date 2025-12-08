МВД рассказало, что могут сделать мошенники, получив доступ к «Госуслугам»

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Получив доступ к аккаунту на «Госуслугах», мошенники могут подать заявку на кредит, манипулировать личной информацией, войти в личный кабинет ФНС, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
«Ваш аккаунт на “Госуслугах” взломан. Часто мошенники звонят, пишут в мессенджерах или присылают сообщения с такой пугающей “новостью”. На самом деле в большинстве случаев это просто уловка — но, если доступ к аккаунту все же оказался у злоумышленников, они могут: взять кредит или микрозаем — подать заявку на кредит, войти в онлайн-банк через “Госуслуги”, заказать справку 2-НДФЛ для одобрения кредита», — говорится в релизе.
Там добавили, что злоумышленники также могут оформить электронную сим-карту для использования в своих целях, продавать личные данные и манипулировать ими, войти в кабинет ФНС, чтобы оформить налоговый вычет и указать другой банковский счет для его получения.
В ведомстве призвали ни в каких случаях не сообщать коды из СМС или приложений, не подтверждать действия под давлением, не переходить по ссылкам от неизвестных и не делиться персональной информацией по телефону.