Отстрел лис разрешили в Воротынском округе

Причиной послужила необходимость предотвратить распространение заболеваний среди диких животных, а также минимизировать возможный ущерб для здоровья граждан и окружающей среды. Мероприятия по регулированию численности хищников будут проводиться в период с 28 ноября по 27 декабря 2025 года.