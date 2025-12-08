Отстрел лис разрешили в Воротынском округе

Такое решение приняли по инициативе местной администрации, чтобы избежать вспышек заболеваний среди диких животных и снизить риски для людей и окружающей среды. Приказ регионального минлесхоза опубликован на официальном портале правовых актов. Инициатива исходит от администрации округа.
Причиной послужила необходимость предотвратить распространение заболеваний среди диких животных, а также минимизировать возможный ущерб для здоровья граждан и окружающей среды. Мероприятия по регулированию численности хищников будут проводиться в период с 28 ноября по 27 декабря 2025 года.
Отстрел разрешен без ограничений по полу, возрасту и количеству животных.
Охота будет осуществляться на территории общественной организации «Нижегородское областное общество охотников и рыболовов» и охотничьего хозяйства ООО «Сура».
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области продолжается сезон охоты на зайца, лисицу и енотовидную собаку.