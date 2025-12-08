В Перми с начала года оборудовали 73 детские и спортивные площадки

Специалисты оборудовали 73 новые детские игровые и спортивные площадки в Перми с начала года. Формирование комфортной городской среды — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Например, в Дзержинском районе обновленные пространства появились по улицам Заречная, Комиссара Пожарского и Петропавловская. В Индустриальном районе — по улицам Милиционера Власова, Декабристов и Карпинского, в Кировском районе — во дворах по улицам Ялтинская, Сысольская и Калинина.
Всего в городе за год благоустроили 100 дворов. Там ремонтируют проезды, монтируют освещение, устанавливают скамейки и урны, приводят в порядок тротуары и не только.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.