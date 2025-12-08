В Омске готовятся к ремонту улиц Красный Путь и Пушкина

Омская мэрия объявила о начале поиска подрядчиков для проведения технического надзора за ремонтом улиц Красный Путь и Пушкина. На эти работы из бюджета города выделены 1,3 млн рублей для улицы Красный Путь и 1,1 млн рублей для улицы Пушкина, как сообщает портал «Госзакупки».
Ремонтные работы на улицах планируется провести с 1 апреля по 1 сентября 2026 года. Контракт на ремонт Красного Пути на сумму 228,5 млн рублей уже заключен с ООО «СФ “Континент”. Ремонтные работы на улице Пушкина будет вести ООО “СибДор” за 183,6 млн рублей.
Чиновники планируют выбрать подрядчиков для технического надзора 16 декабря 2025 года.
