В двух деревнях Глазовского района Удмуртии построят медпункты

Их возвeдут в насeлeнных пунктах Качкашур и Кожиль.

Два фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) построят в деревнях Качкашур и Кожиль Глазовского района Удмуртии при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в районной администрации.

«В настоящее время на территориях возводятся каркасы будущих зданий. Как только строительство модулей будет завершено, в следующем году мы приступим к благоустройству прилегающих территорий, чтобы создать комфортные и современные условия», — сказала глава Глазовского района Галина Аверкиева.

В администрации напомнили, что в этом году новый ФАП открыли в деревне Трубашур. Всего в следующем году в регионе введут в эксплуатацию 19 современных модульных ФАПов и 8 амбулаторий.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.