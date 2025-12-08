Ричмонд
-1°
туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы ощутили перебои в работе мессенджера МАХ

Они возникли утром 8 декабря.

Источник: Время

Сбои в работе мессенджера МАХ ощутили жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области утром 8 декабря. Об этом они сообщают в соцсетях.

Согласно информации, проблема затронула пользователей из разных регионов России. Первые нарушения в работе сервиса стали ощущаться около 9:00.

«Неожиданно… МАХ не грузится…» — пишет в соцсети «Вконтакте» пользователь с ником Алёна Ивановна. «Сегодня даже телега лучше работает…» — констатирует пользователь Игорь Колотушкин.

Кто-то из абонентов сообщает, что у него проблема с десктопной версией сервиса, у кого-то — с мобильной, у кого-то сервис полностью не работает.

«МАХ снова заработал в 10:30. Интересно, что было?» — задается вопросом пользователь с ником Сергей Антонов.

Напомним, более 100 нижегородских госпабликов зарегистрированы в мессенджере MAX.