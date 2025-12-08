Застигли врасплох, но непонятно, кого: в нацпарке Приморья произошла забавная встреча

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае произошла забавная встреча. Сотрудник отдела охраны Илья Плотников смог сделать уникальный кадр: колонок, маленький, но ловкий хищник, был буквально застигнут врасплох. Хотя, здесь есть сомнения. Не исключено, что врасплох был застигнут сам фотограф.
Колонок — представитель семейства куньих, хоть и невелик размером, но является активным охотником. Основу его рациона составляют грызуны и птицы. Также он может питаться лягушками и другими мелкими животными. Зимой этот зверек проявляет особую активность, охотясь как на поверхности снега, так и в его толще.
В поисках пропитания колонок способен преодолевать до 10 километров за сутки. Голод — мощный мотиватор для этого энергичного хищника.
Фотоловушки и работа сотрудников национального парка регулярно позволяют наблюдать за жизнью не только знаменитых дальневосточных леопардов, но и других обитателей заповедной территории. Эта встреча — яркое тому подтверждение и еще один повод напомнить о богатом животном мире приморской тайги.