Застигли врасплох, но непонятно, кого: в нацпарке Приморья произошла забавная встреча

Колонок — представитель семейства куньих, хоть и невелик размером, но является активным охотником. Основу его рациона составляют грызуны и птицы. Также он может питаться лягушками и другими мелкими животными. Зимой этот зверек проявляет особую активность, охотясь как на поверхности снега, так и в его толще.