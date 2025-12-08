Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Застигли врасплох, но непонятно, кого: в нацпарке Приморья произошла забавная встреча

Сотрудник нацпарка Приморья застиг мелкого хищника врасплох.

Источник: Комсомольская правда

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае произошла забавная встреча. Сотрудник отдела охраны Илья Плотников смог сделать уникальный кадр: колонок, маленький, но ловкий хищник, был буквально застигнут врасплох. Хотя, здесь есть сомнения. Не исключено, что врасплох был застигнут сам фотограф.

Колонок — представитель семейства куньих, хоть и невелик размером, но является активным охотником. Основу его рациона составляют грызуны и птицы. Также он может питаться лягушками и другими мелкими животными. Зимой этот зверек проявляет особую активность, охотясь как на поверхности снега, так и в его толще.

В поисках пропитания колонок способен преодолевать до 10 километров за сутки. Голод — мощный мотиватор для этого энергичного хищника.

Фотоловушки и работа сотрудников национального парка регулярно позволяют наблюдать за жизнью не только знаменитых дальневосточных леопардов, но и других обитателей заповедной территории. Эта встреча — яркое тому подтверждение и еще один повод напомнить о богатом животном мире приморской тайги.