Ричмонд
-1°
туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт предостерег от чрезмерного употребления энергетических мармеладок

Нутрициолог Дивинская: Мармеладки с энергетиком могут вызывать тахикардию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Нутрициолог Анна Дивинская в разговоре с NEWS.ru предупредила о рисках, связанных с популярными энергетическими мармеладками, которые продаются как замена напиткам-энергетикам. Она отметила, что эти конфеты могут навредить здоровью, особенно если превысить рекомендованную дозу.

— Сочетание стимуляторов может вызвать тахикардию, повышение давления и нервозность, — пояснила специалист. — Высокое содержание сахара приводит к резкому скачку глюкозы в крови, после которого следует упадок сил.

Таким продуктам лучше предпочесть альтернативные источники энергии. Здоровым взрослым, если они все же едят мармелад, стоит ограничиться одной порцией в день и не есть их во второй половине дня, чтобы избежать бессонницы. Подросткам, беременным и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями от них лучше отказаться совсем.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске уничтожили партию запрещенного европейского сыра.