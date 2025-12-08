Эксперт предостерег от чрезмерного употребления энергетических мармеладок

Таким продуктам лучше предпочесть альтернативные источники энергии. Здоровым взрослым, если они все же едят мармелад, стоит ограничиться одной порцией в день и не есть их во второй половине дня, чтобы избежать бессонницы. Подросткам, беременным и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями от них лучше отказаться совсем.