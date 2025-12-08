Эксперт предостерег от чрезмерного употребления энергетических мармеладок

Нутрициолог Анна Дивинская в разговоре с NEWS.ru предупредила о рисках, связанных с популярными энергетическими мармеладками, которые продаются как замена напиткам-энергетикам. Она отметила, что эти конфеты могут навредить здоровью, особенно если превысить рекомендованную дозу.
— Сочетание стимуляторов может вызвать тахикардию, повышение давления и нервозность, — пояснила специалист. — Высокое содержание сахара приводит к резкому скачку глюкозы в крови, после которого следует упадок сил.
Таким продуктам лучше предпочесть альтернативные источники энергии. Здоровым взрослым, если они все же едят мармелад, стоит ограничиться одной порцией в день и не есть их во второй половине дня, чтобы избежать бессонницы. Подросткам, беременным и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями от них лучше отказаться совсем.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске уничтожили партию запрещенного европейского сыра.