В подмосковном городе Дмитрове проведут V сезон проекта «Выходи во двор»

Открытие пятого сезона проекта «Выходи во двор» в подмосковном городе Дмитрове состоится 13 декабря, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Проведение массовых спортивных мероприятий — одна из задач госпрограммы «Спорт России».
На льду нового катка на Торговой площади состоится гала-матч между командой «Легенды хоккея» и сборной жителей города. В составе «Легенд хоккея» выступят известные спортсмены: Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов и другие, заявили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.
Для болельщиков и гостей подготовлены и другие спортивные мероприятия, а также конкурсы с призами. Например, юные хоккеисты смогут посетить мастер-класс с Сергеем Коньковым. Мероприятие начнется в 17:00.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.