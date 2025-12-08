В Красноярском крае запустят обучающую программу «Работник кочевого жилья»

Служба занятости Красноярского края в следующем году запустит программу обучения «Работник кочевого жилья» для представителей коренных малочисленных народов региона. Помощь в приобретении новых навыков населением — одна из задач нацпроекта «Кадры», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства края.
«Работники, выполняющие важные хозяйственные обязанности в условиях кочевой жизни, приобретут необходимые знания и навыки. Этот шаг создает дополнительные условия для сохранения и развития культуры, быта и традиций коренных малочисленных народов», — отметили в управлении.
При содействии службы занятости региона жители могут пройти обучение по 143 специальностям. В этом году такие программы организовали для 6,1 тыс. человек.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.