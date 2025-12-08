Ричмонд
Две школы закрыли в Новосибирской области из-за роста заболеваемости ОРВИ

Две школы в Новосибирской области временно перевели на карантин по санитарно-эпидемиологическим причинам. Об этом на оперативном совещании регионального правительства сообщила министр образования Мария Жафярова.

Источник: Сиб.фм

По словам министра, одна школа в Искитимском районе закрыта до 10 декабря, вторая — в Кыштовском районе — до 11 декабря. В образовательных учреждениях усилили профилактические меры: питание организуют по раздельному графику, чтобы не допустить смешивания классов, а обслуживающий персонал обязан носить маски.