В Новосибирской области за 5 лет построили и обновлили 24 медучреждения

Строительство и реконструкцию 24 медицинских учреждений провели в Новосибирской области за пять лет по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». С текущего года он входит в состав нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
За пять лет отремонтировали 23 медицинских объекта, в поликлиники и больницы закупили 425 санитарных автомобилей и более 2,4 тыс. единиц оборудования. Еще учреждения получили 28 цифровых рентген-аппаратов, 14 маммографов, 11 флюорографов.
В этом году начнет работу детская поликлиника на 250 посещений в смену в Барабинске. Также специалисты завершают капремонт Леснополянской врачебной амбулатории в Коченевском районе и Цветниковского ФАПа в Здвинском районе.
«Барабинская поликлиника начнет прием пациентов уже в ближайшее время, в декабре. Лицензию на осуществление медицинской деятельности мы выдали. Строительство новых поликлиник и капитальный ремонт действующих медучреждений по программе модернизации первичного звена продолжится, в ближайшие пять лет на это планируется направить порядка 6 миллиардов рублей», — сказал министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.