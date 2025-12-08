Ричмонд
Медленно, но верно завершают ремонт перегруженного перекрёстка во Владивостоке

На перекрёстке проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской досрочно завершили монтаж контроллера системы «умных» светофоров и теперь настраивают их, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как передаёт Центр организации дорожного движения Владивостока, сейчас система работает в тестовом режиме, специалисты будут отлаживать работу каждой фазы и настраивать светофоры в автоматизированной системе управления дорожным движением. Водителей просят быть предельно внимательными при проезде перекрёстка и запастись терпением.

А вот покрыть весь перекрёсток свежим асфальтом не успели, поэтому местами на перекрёстке зияют ямы и прочие неровности. Это усугубляется отсутствием дорожной разметки, частично отсутствуют дорожные знаки, так что движение здесь остаётся скорее хаотичным.

Тем не менее, к 18 часам сегодня движение по перекрёстку затруднено, но не сильнее, чем обычно, на картах 2ГИС там даже мелькают участки, выделенные зелёным цветом, а вот бордовых линий там почти нет.