С приходом холодов север Омской области ждут перебои с газом

Зима несет в район Омской области отключение газа.

Источник: Reuters

В понедельник, 8 декабря 2025 года, глава Тевризского района Омской области Сергей Чебоксаров со ссылкой на представителей компании «Тевризнефтегаз» предупредил местных жителей о проблемах с доступностью газа. По информации главы муниципального образования, они напрямую связаны с резким падением температуры воздуха в регионе.

«По информации акционерного общества “Тевризнефтегаз”, из-за снижения температуры наружного воздуха и в связи с низкими добывными возможностями скважин Тевризского газоконденсатного месторождения, начиная с завтрашнего дня возможны вынужденные отключения абонентов от газоснабжения», — подчеркивается в публикации главы района.

По словам Сергея Чебоксарова, жителям Тевризского района необходимо подготовить альтернативные источники газоснабжения и рассчитывать на них.

Напомним, в начале декабря 2025 года стала известна дата ввода ГРС «Тарская» и, соответственно, перехода жителей северных районов области на подачу голубого топлива из ресурсов ПАО «Газпром».