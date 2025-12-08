С приходом холодов север Омской области ждут перебои с газом

В понедельник, 8 декабря 2025 года, глава Тевризского района Омской области Сергей Чебоксаров со ссылкой на представителей компании «Тевризнефтегаз» предупредил местных жителей о проблемах с доступностью газа. По информации главы муниципального образования, они напрямую связаны с резким падением температуры воздуха в регионе.
«По информации акционерного общества “Тевризнефтегаз”, из-за снижения температуры наружного воздуха и в связи с низкими добывными возможностями скважин Тевризского газоконденсатного месторождения, начиная с завтрашнего дня возможны вынужденные отключения абонентов от газоснабжения», — подчеркивается в публикации главы района.
По словам Сергея Чебоксарова, жителям Тевризского района необходимо подготовить альтернативные источники газоснабжения и рассчитывать на них.
Напомним, в начале декабря 2025 года стала известна дата ввода ГРС «Тарская» и, соответственно, перехода жителей северных районов области на подачу голубого топлива из ресурсов ПАО «Газпром».