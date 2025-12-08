С приходом холодов север Омской области ждут перебои с газом

В понедельник, 8 декабря 2025 года, глава Тевризского района Омской области Сергей Чебоксаров со ссылкой на представителей компании «Тевризнефтегаз» предупредил местных жителей о проблемах с доступностью газа. По информации главы муниципального образования, они напрямую связаны с резким падением температуры воздуха в регионе.