Для бесперебойной связи: в Отрадном построили центр обработки данных

«Дата-центры необходимы для того, чтобы все онлайн-сервисы, которыми пользуются москвичи, работали круглосуточно и без перебоев. Новый центр IXcellerate MOS3 будет хранить и обрабатывать облачные данные и комплексные решения любой степени сложности, в том числе высокопроизводительных серверов. Площадь четырехэтажного здания на Алтуфьевском шоссе составляет 7,4 тысячи квадратных метров. Высокотехнологичный комплекс разделен на технический и административный блок, в котором организовали офисы для сотрудников и переговорные. Для бесперебойной работы инфраструктуры ЦОД смонтировали автономную систему энергообеспечения», — отметил Владимир Ефимов.