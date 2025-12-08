Ричмонд
-1°
туман с отложениями изморози
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Виталий Хоценко проинспектировал стройплощадку детского сада в квартале «Зеленая река»

Новое дошкольное учреждение появится за счет частного инвестора.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест посетили строительную площадку нового детского сада в жилом квартале «Зеленая река». Объект рассчитан на 350 мест и возводится компанией «Эталон-Омск» за собственные средства. Проект реализуется инвестором в рамках трехстороннего соглашения с правительством области и мэрией Омска.

Трехэтажное здание общей площадью 6,2 тысячи квадратных метров после завершения строительства будет передано в муниципальную собственность. В нем разместятся 18 возрастных групп, а также помещения для всестороннего развития детей: музыкальный и танцевальный залы, кружковые классы, спортивный зал, бассейн, медицинский пункт и современный пищеблок.

Проект «Зеленая река» — один из крупнейших в регионе: за 12 лет здесь планируется построить свыше 1 млн кв. м жилья. В рамках социальной ответственности застройщик намерен создать полноценную инфраструктуру микрорайона — в частности, построить три школы и семь детских садов. Новый сад станет не единственным в микрорайоне. В будущем инвестор построить в микрорайоне 3 школы и 7 детских садов.

Ранее мы писали, что на Омскую область обрушилось прогнозируемое похолодание.