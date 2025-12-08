На сайте Большого театра появились билеты на «Щелкунчика» в декабре

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Несколько билетов появилось на официальном сайте Большого театра на декабрьские показы новогоднего балета «Щелкунчик», в продаже есть билет и на вечернее представление 31 декабря, выяснило РИА Новости.
Утром в понедельник в продаже есть билеты на вечерние показы 17 и 18 декабря за стоимостью от 25 до 45 тысяч рублей, на дневной показ 19 декабря — за 45 тысяч рублей, а также на 21 декабря — за 35 тысяч рублей. Также у зрителей есть возможность приобрести последние билеты на представления «Щелкунчика», которые пройдут 26 декабря — цены составляют 25−50 тысяч рублей. Кроме того, доступен один билет на показ вечером 30 декабря — за 15 тысяч рублей и в самый канун Нового года, вечером 31 декабря, за 45 тысяч рублей.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля «Щелкунчик» в декабре и еще 15 представлений в январе.
Ввиду колоссальной популярности балета «Щелкунчик» в Большом театре зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены как единичные места, так и комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.