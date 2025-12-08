Водитель и сторож погибли в ДТП на рабочем месте в Приморье

Тревожная информация поступила в Федерацию профсоюзов Приморья: за последнее время в регионе зафиксированы два несчастных случая со смертельным исходом и два — с тяжёлыми последствиями для здоровья работников, сообщила пресс-служба ФППК.
Так, 50-летний водитель ООО «Вертикаль» погиб в ДТП. Отдельно сообщается о гибели 52-летнего сторожа ООО «ВИП Р» — он также стал жертвой автоаварии.
Кроме того, 44-летний монтажник сантехнических систем Пограничной центральной районной больницы получил тяжёлую травму головы после падения во время выполнения рабочих обязанностей. Ещё один пострадавший — 52-летний монтажник АО «Трест “Гидромонтаж”» — упал с высоты и травмировал ноги.
Профсоюзные представители Приморья подключились к расследованию всех четырёх инцидентов.