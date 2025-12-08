Мэр Москвы объявил об открытии пяти поликлиник после реконструкции

После реконструкции свои двери для пациентов открыли пять поликлиник. Это головное здание детской городской поликлиники № 32 в Тверской районе по адресу: улица Фадеева, дом 8, филиал № 3 городской поликлиники № 45 в Левобережном районе по адресу: улица Смольная, дом 53, филиал № 3 детской городской поликлиники № 132 в Солнцеве по адресу: улица Авиаторов, дом 22 и филиал № 3 городской поликлиники № 22 в Академическом по адресу: улица Кедрова, дом 24. Кроме того, в Некрасовке по адресу: улица Недорубова, дом 2 открылось здание детско-взрослой поликлиники, в котором разместили филиал № 5 городской поликлиники № 23 и филиал № 3 детской городской поликлиники № 120, сообщил в своем канале в мессенджере МАХ Сергей Собянин.