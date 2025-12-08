Мэр Москвы объявил об открытии пяти поликлиник после реконструкции

После реконструкции свои двери для пациентов открыли пять поликлиник. Это головное здание детской городской поликлиники № 32 в Тверской районе по адресу: улица Фадеева, дом 8, филиал № 3 городской поликлиники № 45 в Левобережном районе по адресу: улица Смольная, дом 53, филиал № 3 детской городской поликлиники № 132 в Солнцеве по адресу: улица Авиаторов, дом 22 и филиал № 3 городской поликлиники № 22 в Академическом по адресу: улица Кедрова, дом 24. Кроме того, в Некрасовке по адресу: улица Недорубова, дом 2 открылось здание детско-взрослой поликлиники, в котором разместили филиал № 5 городской поликлиники № 23 и филиал № 3 детской городской поликлиники № 120, сообщил в своем канале в мессенджере МАХ Сергей Собянин.
«Это часть нашей непрерывной программы по улучшению качества амбулаторной помощи. В планах — строительство еще около 20 новых поликлиник», — написал мэр Москвы.
Комплексная реконструкция трехэтажного здания детской поликлиники № 32 на улице Фадеева в Тверском районе началась в декабре 2024 года и заняла ровно год, завершившись в декабре 2025 года.
На время работ пациентов перевели в филиал № 2 детской городской поликлиники № 32 по адресу: улица Гиляровского, дом 15. В штате поликлиники — 58 сотрудников, в том числе 27 врачей, которые заботятся о 8,3 тысячи маленьких пациентов.
Мощность амбулаторного медучреждения — 495 посещений в день. Прием ведут педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, невролог, физиотерапевт, а также специалисты ультразвуковой и функциональной диагностики.
«Всего за год мы привели здание 1957 года постройки к новому московскому стандарту. Полностью заменили коммуникации, системы кондиционирования, лифт. Теперь там новейшая медицинская техника, и врачи могут использовать современные методы диагностики», — отметил Сергей Собянин.
В ходе реконструкции здание поликлиники площадью 1,84 тысячи квадратных метров практически полностью перестроили. Помимо инженерных коммуникаций и систем вентиляции, там обновили фасад, внутренние перегородки и стяжку пола, дверные и оконные блоки. Кроме того, выполнили отделку помещений современными качественными материалами, а также другие необходимые работы.
Для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний оборудовали отдельный вход, а для женщин с маленькими детьми — колясочную.
В ходе реконструкции создали комфортную безбарьерную среду для маломобильных посетителей. В частности, в здании появились дополнительные санузлы, пандусы и просторные холлы.
В обновленной поликлинике количество кабинетов педиатров увеличилось с четырех до девяти. В кабинете хирурга оборудованы две перевязочные с разделением на «чистую» и «грязную». Предусмотрен кабинет вакцинопрофилактики с помещением для хранения вакцин.
Поликлинику оснастили новейшей медицинской техникой, включая рентген-аппарат на два рабочих места, аппараты УЗИ, лор-установку, офтальмологическое оборудование, специализированное оборудование для сурдологических исследований (аппарат аудиологического скрининга, импедансметр, система регистрации отоакустической эмиссии), а также системы мониторирования артериального давления и ЭКГ по Холтеру. Благодаря этому врачи поликлиники могут применять современные виды диагностики.
В рабочих кабинетах медперсонала установлены компьютеры, подключенные к единой медицинской информационно-аналитической системе.
В соответствии с новым московским стандартом поликлиник кабинеты врачей расположены таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. Для молодых мам обустроили комнату здорового ребенка, где они могут пройти обучение по уходу за новорожденными, а еще — покормить своего малыша. Кроме того, оборудовали игровые зоны для детей и буфет с готовыми блюдами.
Кабинеты врачей оснастили эргономичной мебелью — столами, стульями, креслами и шкафами. Для сотрудников также предусмотрены комната психологической разгрузки и помещение профессионального развития.
Прилегающую территорию благоустроили и адаптировали под нужды маломобильных граждан. Здесь оборудовали места для кратковременного отдыха, заменили систему освещения, а также установили элементы навигации.
Детская городская поликлиника № 32
В состав детской городской поликлиники № 32 помимо головного здания на улице Фадеева, дом 8 входят три филиала, которые комплексно реконструировали в рамках программы модернизации амбулаторного фонда.
Теперь, после завершения реконструкции головного корпуса, все здания медицинского учреждения соответствуют новому московскому стандарту поликлиник.
Общая площадь зданий амбулаторного центра — 8,84 тысячи квадратных метров, а мощность — 1892 тысячи посещений в смену.
Пациентами детской городской поликлиники № 32 являются более 30 тысяч маленьких москвичей, проживающих в районах Тверской, Мещанский, Пресненский и Красносельский. В поликлинике работают 247 сотрудников, в том числе 106 врачей.