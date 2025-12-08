Ричмонд
В Тульский областной перинатальный центр поступило 130 единиц оборудования

В числe поставок — современные лампы фототерапии и аппарат УЗИ экспертного класса.

Тульский областной перинатальный центр имени В. С. Гумилевской с начала года получил 130 единиц оборудования при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве здравоохранения Тульской области.

Например, в учреждение поступили аппараты лучистого тепла. Они создают оптимальный тепловой режим для младенцев сразу после рождения. Также в числe поставок — современные лампы фототерапии, которые помогают в лечении патологической желтухи. А аппарат УЗИ экспертного класса позволит оперативно проводить диагностику малышей.

«Поступление такого количества высокотехнологичного оборудования — это значительный шаг в развитии неонатальной службы всего региона. Главный результат для нас — это возможность оказывать помощь еще более эффективно и бережно. Новые аппараты позволяют минимизировать инвазивные вмешательства, проводя многие исследования неинвазивно, через кожу. Это снижает стресс для малыша, ускоряет его восстановление и, как следствие, сокращает сроки пребывания в стационаре», — отметила заместитель главного врача перинатального центра по детству Полина Абезяева.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.