В Тульский областной перинатальный центр поступило 130 единиц оборудования

«Поступление такого количества высокотехнологичного оборудования — это значительный шаг в развитии неонатальной службы всего региона. Главный результат для нас — это возможность оказывать помощь еще более эффективно и бережно. Новые аппараты позволяют минимизировать инвазивные вмешательства, проводя многие исследования неинвазивно, через кожу. Это снижает стресс для малыша, ускоряет его восстановление и, как следствие, сокращает сроки пребывания в стационаре», — отметила заместитель главного врача перинатального центра по детству Полина Абезяева.