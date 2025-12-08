В Башкирии стали известны сроки открытия новых поликлиник

«На текущей неделе возможно открытие поликлиник в Благовещенске и Аскино. Через неделю-полторы — в Учалах и Янауле. В конце декабря — в Бакалах и Аскарово. Учреждение в Абзелиловском районе откроется последним, там остаётся самый большой объём работы», — сказал вице-премьер. Предварительно, вице-премьер правительства России Татьяна Голикова и глава федерального минздрава Михаил Мурашко примут участие по ВКС в торжественном открытии аскинской поликлиники.