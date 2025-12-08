Ричмонд
В Башкирии стали известны сроки открытия новых поликлиник

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в республике построены шесть новых учреждений.

Источник: пресс-служба / администрация Благовещенского района

До начала нового года в районах Башкирии откроются все шесть новых поликлиник, строящихся в рамках нацпроекта. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУР сообщил вице-премьер Рустем Газизов.

«На текущей неделе возможно открытие поликлиник в Благовещенске и Аскино. Через неделю-полторы — в Учалах и Янауле. В конце декабря — в Бакалах и Аскарово. Учреждение в Абзелиловском районе откроется последним, там остаётся самый большой объём работы», — сказал вице-премьер. Предварительно, вице-премьер правительства России Татьяна Голикова и глава федерального минздрава Михаил Мурашко примут участие по ВКС в торжественном открытии аскинской поликлиники.

Ранее сообщали, что Глава Башкирии поручил открыть новые поликлиники до конца декабря.

