Почти 40 тонн утиного пера остановили на границе в Приморье

Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз партии утиного пера из Вьетнама весом почти 40 тонн в Приморье из-за нарушений ветеринарных правил, сообщила пресс-служба ведомства.
«При проверке документов государственным инспектором Россельхознадзора установлено, что дата выработки товара на маркировке продукции не соответствует дате выработки, указанной в импортном ветеринарном сертификате», — говорится в сообщении.
Груз прибыл во Владивосток 26 ноября. При детальном осмотре были выявлены и другие несоответствия единым ветеринарно-санитарным, но их конкретная суть не уточняется.
Дальнейшее движение продукции заблокировано на основании российского законодательства. Импортер сможет получить разрешение на ввоз только после того, как устранит все указанные нарушения в документации.
