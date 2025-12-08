Ричмонд
Почти 40 тонн утиного пера остановили на границе в Приморье

В документах обнаружили грубые нарушения.

Источник: PrimaMedia.ru

Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз партии утиного пера из Вьетнама весом почти 40 тонн в Приморье из-за нарушений ветеринарных правил, сообщила пресс-служба ведомства.

«При проверке документов государственным инспектором Россельхознадзора установлено, что дата выработки товара на маркировке продукции не соответствует дате выработки, указанной в импортном ветеринарном сертификате», — говорится в сообщении.

Груз прибыл во Владивосток 26 ноября. При детальном осмотре были выявлены и другие несоответствия единым ветеринарно-санитарным, но их конкретная суть не уточняется.

Дальнейшее движение продукции заблокировано на основании российского законодательства. Импортер сможет получить разрешение на ввоз только после того, как устранит все указанные нарушения в документации.

Напомним, что недавно Специалисты Россельхознадзора Приморья обнаружили опасную бактерию в партии пастеризованного молока весом в тонну от местного производителя.