В Нижнекамске три школьных класса переведены на дистант из-за ОРВИ

Заболеваемость гриппом в районе выросла в 2,5 раза.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнекамском районе за первые одиннадцать месяцев 2025 года зарегистрировано более 350 случаев заболевания гриппом, что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом на оперативном совещании сообщил начальник местного территориального отдела Роспотребнадзора Рустем Изиятуллин.

Несмотря на общее снижение заболеваемости населения на 19%, три школьных класса были переведены на дистанционное обучение из-за распространения ОРВИ. Всего с начала года за медицинской помощью обратились более 39 тысяч жителей муниципалитета.

Параллельно зафиксировано снижение случаев внебольничной пневмонии на 26% и коронавирусной инфекции в 2,5 раза. Однако на 26% выросла заболеваемость кишечными инфекциями, на 15% — микроспорией, а также сохраняется рост числа случаев туберкулеза.

Напомним, в Татарстане не смогли охватить вакцинацией от гриппа всех из группы риска. Показатель охвата составил лишь 66,5%.