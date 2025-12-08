В Нижнекамске три школьных класса переведены на дистант из-за ОРВИ

В Нижнекамском районе за первые одиннадцать месяцев 2025 года зарегистрировано более 350 случаев заболевания гриппом, что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом на оперативном совещании сообщил начальник местного территориального отдела Роспотребнадзора Рустем Изиятуллин.
Несмотря на общее снижение заболеваемости населения на 19%, три школьных класса были переведены на дистанционное обучение из-за распространения ОРВИ. Всего с начала года за медицинской помощью обратились более 39 тысяч жителей муниципалитета.
Параллельно зафиксировано снижение случаев внебольничной пневмонии на 26% и коронавирусной инфекции в 2,5 раза. Однако на 26% выросла заболеваемость кишечными инфекциями, на 15% — микроспорией, а также сохраняется рост числа случаев туберкулеза.
Напомним, в Татарстане не смогли охватить вакцинацией от гриппа всех из группы риска. Показатель охвата составил лишь 66,5%.