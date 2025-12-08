В Брянской области обновили участок дороги Смотрова Буда — Климово

ОтУчасток дороги Смотрова Буда — Великая Топаль — Климово в Клинцовском районе Брянской области отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
Специалисты уложили новый асфальт, укрепили обочины и обновили пересечения и примыкания. На завершающем этапе нанесли дорожную разметку. Ремонт коснулся улицы Первомайской в селе Великая Топаль, по которой расположены жилые дома. Всего было приведено в порядок 9,5 км участка дороги.
Напомним, что ранее в регионе обновили отрезок трассы «“Брянск — Новозыбков” — Трубчевск» — Мошки протяженностью 10 км. Он соединяет село Плюсково с поселком Мошки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.