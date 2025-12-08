Politico: Конгресс США и Пентагон спорят из-за войск в Европе

Американское издание проанализировало текст законопроекта. Согласно документу, Конгресс требует сохранить в Европе американские базы и существенно не уменьшать там численность военных.
Сокращение контингента допускается, но при соблюдении следующих условий:
- Глава Пентагона Пит Хегсет и глава Европейского командования ВС США (EUCOM) Алексус Гринкевич должны убедить конгрессменов, что это безопасный для США шаг, который не нанесет ущерба интересам страны.
- Минобороны предоставит прогноз о ситуации в Европе после вывода американских группировок.
- Пентагон проведет консультации с союзниками по НАТО.
Документ устанавливает такой же порядок действий для военного ведомства в случае намерения сокращения численности контингента в Республике Корея.
В июле стало известно о планах США сократить численность своих военных в европейских гарнизонах на треть из-за корректировок подхода к дислокации войск за рубежом. По данным СМИ, Пентагон намеревался в течение нескольких лет вывести часть солдат из Европы для размещения в других регионах.