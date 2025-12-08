Politico: Конгресс США и Пентагон спорят из-за войск в Европе

В июле стало известно о планах США сократить численность своих военных в европейских гарнизонах на треть из-за корректировок подхода к дислокации войск за рубежом. По данным СМИ, Пентагон намеревался в течение нескольких лет вывести часть солдат из Европы для размещения в других регионах.