Politico: Конгресс США и Пентагон спорят из-за войск в Европе

Конгрессмены США намерены установить для Министерства обороны минимальный показатель численности американских войск в европейских странах и Южной Корее. По мнению членов законодательного органа, в Европе единовременно должны дислоцироваться не менее 76 тысяч военных США, в Корее — не менее 28,5 тысяч. Новый законопроект противоречит планам Пентагона, сообщает Politico.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Запрет на сокращение контингента в Европе для Пентагона уже выдвинут на рассмотрение в Конгрессе. Голосование по документу состоится на этой неделе, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Politico.

Американское издание проанализировало текст законопроекта. Согласно документу, Конгресс требует сохранить в Европе американские базы и существенно не уменьшать там численность военных.

Сокращение контингента допускается, но при соблюдении следующих условий:

  • Глава Пентагона Пит Хегсет и глава Европейского командования ВС США (EUCOM) Алексус Гринкевич должны убедить конгрессменов, что это безопасный для США шаг, который не нанесет ущерба интересам страны.
  • Минобороны предоставит прогноз о ситуации в Европе после вывода американских группировок.
  • Пентагон проведет консультации с союзниками по НАТО.

Документ устанавливает такой же порядок действий для военного ведомства в случае намерения сокращения численности контингента в Республике Корея.

В июле стало известно о планах США сократить численность своих военных в европейских гарнизонах на треть из-за корректировок подхода к дислокации войск за рубежом. По данным СМИ, Пентагон намеревался в течение нескольких лет вывести часть солдат из Европы для размещения в других регионах.