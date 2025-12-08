Сотрудники ГАИ за выходные в Минской области задержали более 20 нетрезвых водителей

За прошедшие выходные в области зарегистрирован 51 факт ДТП без пострадавших, где транспорт получил механические повреждения.
Сотрудники областной ГАИ выявили 1757 нарушений со стороны участников дорожного движения. Задержано 23 нетрезвых водителя, пресечено 64 факта управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. Также установлено 62 факта неиспользования зимних шин при участии транспорта в дорожном движении. Еще 62 водителя пренебрегли правилами безопасной перевозки несовершеннолетних пассажиров.
Кроме того, 445 уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты, лица, использующие СПМ) привлечены к административной ответственности. Из них 79 находились в нетрезвом состоянии и были изъяты с проезжей части, еще 232 не были обозначены световозвращающими элементами.