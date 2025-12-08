Сотрудники ГАИ за выходные в Минской области задержали более 20 нетрезвых водителей

Кроме того, 445 уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты, лица, использующие СПМ) привлечены к административной ответственности. Из них 79 находились в нетрезвом состоянии и были изъяты с проезжей части, еще 232 не были обозначены световозвращающими элементами.