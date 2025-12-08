Уклонист от алиментов из Омской области спрятался от приставов в диване

В ведомстве уточнили: 48-летний житель поселка Любинского, будучи отцом 14-летнего сына, вел асоциальный образ жизни, с ребенком отношения не поддерживал, не работал, финансовую помощь не оказывал, алименты не платил. И был даже привлечен за это к административной ответственности согласно ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ с назначением обязательных работ.