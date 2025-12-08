Уклонист от алиментов из Омской области спрятался от приставов в диване

В Омской области суд вынес приговор злостному уклонисту от алиментов, который пытался прятаться от приставов в диване. О решении сообщила в понедельник, 8 декабря, пресс-служба ГУФССП России по Омской области.
В ведомстве уточнили: 48-летний житель поселка Любинского, будучи отцом 14-летнего сына, вел асоциальный образ жизни, с ребенком отношения не поддерживал, не работал, финансовую помощь не оказывал, алименты не платил. И был даже привлечен за это к административной ответственности согласно ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ с назначением обязательных работ.
В дальнейшем он продолжал уклоняться от родительских обязательств, так что за злостное уклонение от уплаты алиментов против него возбудили уголовное дело по ч.1. ст. 157 УК.
Исполняя постановление дознавателя о принудительном приводе, приставы прибыли к нему по месту жительства.
Встретила, открыв двери и пустив их в дом, нынешняя сожительница нерадивого папаши. Она сообщила, что мужчина ушел, а когда будет дома, неизвестно.
"Однако судебные приставы по ОУПДС осмотрели жилое помещение, и в одной из комнат, в диване, на котором хаотично лежали разбросанные вещи, обнаружили искомого гражданина.
Несмотря на попытки избежать встречи с исполнителями закона, мужчина все же был доставлен в районное отделение судебных приставов, где дознаватель ознакомил обвиняемого с материалами дела, и сообщил о дальнейшей передаче дела в суд", — добавила пресс-служба.
По результатам рассмотрения дела в отношении суд назначил обвиняемому в качестве наказания исправительные работы, их мужчина отработает по месту вынужденного трудоустройства. С его зарплаты будут удержаны деньги в счет погашения долга по алиментам.
После отбывания наказания, в случае дальнейшего игнорирования родительских обязанностей, наказание ему может быть еще более серьезным, вплоть до тюремного.
