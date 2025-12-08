Манул Тимофей из Московского зоопарка завершил зажировку

Отмечается, что активный период зажировки у манула начался с приходом осени. Еще до наступления холодов зоологи постепенно увеличивали количество его корма. Так, осенью Тимофей получал около 350−400 граммов в день. Его кормили в два приема, чтобы палласов кот активнее выходил на улицу в поисках добычи. Один день в неделю, понедельник, оставался разгрузочным.