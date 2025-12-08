На Землю обрушится очередная мощная магнитная буря: Метеозависимых жителей Молдовы ожидают нелегкие двое суток

Расчёты показывают, что пик воздействия придется на вторую половину дня 9 декабря, что, в сочетании с высокими ожидающимися значениями геомагнитных индексов, создает благоприятные условия для формирования полярных сияний. Следует заметить, что зимнее время в среднем более благоприятно для наблюдения этого явления из-за гораздо более тёмного неба, а также (особенно в морозы) из-за хорошей прозрачности атмосферы. В то же время, погода в центральной части страны в данный момент преимущественно пасмурная, поэтому слишком рассчитывать на благоприятные условия для наблюдения было бы излишним оптимизмом. Но никто не запрещает надеяться на лучшее.