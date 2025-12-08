На Землю обрушится очередная мощная магнитная буря: Метеозависимых жителей Молдовы ожидают нелегкие двое суток

На 9−10 декабря прогнозируются сильные магнитные бури с высокой вероятностью полярных сияний.
Магнитные бури уровня G2-G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду, 9 и 10 декабря, в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1, произошедшей минувшей ночью. Вспышка имела умеренную силу, но из-за расположения центра взрыва точно на линии Солнце-Земля удар по планете ожидается практически фронтальным, то есть произойдет с максимальной эффективностью. Какие-либо факторы, которые могли бы снизить воздействие, в данном случае попросту отсутствуют.
Несмотря на высокую частоту вспышек на Солнце, воздействие на Землю оказывает лишь незначительная их часть. Последний прямой удар по планете произошёл 12−13 ноября, то есть около месяца назад, и стал причиной магнитной бури уровня G4. Кроме того, Земля за этот период была по касательной задета плазменным облаком от вспышки класса X, наблюдавшейся 1 декабря. Возникшая в результате этого магнитная буря достигла в пике уровня, близкого к G3, примерно такого же, какой ожидается и сейчас, пишет pixras.
Расчёты показывают, что пик воздействия придется на вторую половину дня 9 декабря, что, в сочетании с высокими ожидающимися значениями геомагнитных индексов, создает благоприятные условия для формирования полярных сияний. Следует заметить, что зимнее время в среднем более благоприятно для наблюдения этого явления из-за гораздо более тёмного неба, а также (особенно в морозы) из-за хорошей прозрачности атмосферы. В то же время, погода в центральной части страны в данный момент преимущественно пасмурная, поэтому слишком рассчитывать на благоприятные условия для наблюдения было бы излишним оптимизмом. Но никто не запрещает надеяться на лучшее.
Геомагнитные бури и возмущения, по предварительным оценкам, продлятся до четверга.
Ожидается буря уровня G3. Фото: pixras.