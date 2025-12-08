Ричмонд
В Северной Осетии отремонтировали участок дороги Владикавказ — Комгарон

Там заменили водопропускные трубы, укрепили основание и обочины.

Ремонт участка дороги Владикавказ — Октябрьское — Комгарон в Северной Осетии завершили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Это был последний объект, на котором планировалось провести работы в текущем году, сообщили в комитете дорожного хозяйства республики.

Специалисты обновили отрезок длиной почти 4 км, проходящий через село Комгарон. Там заменили водопропускные трубы, укрепили основание дороги и обочины. Вдоль отремонтированного участка проложили ливневку, которая отводит сточную воду с проезжей части.

Также на дороге заменили асфальт и уложили новый на подъездах к домам и перекрестках. На завершающем этапе нанесли разметку, перед общественными зданиями организовали пешеходные переходы и установили знаки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.