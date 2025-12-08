В национальном парке «Башкирия» исследуют новую пещеру «Логово Арагока»

Предварительная топографическая съемка показала, что уже изученная часть пещеры имеет протяженность около 150 метров и уходит в глубину на 60 метров. Однако, как отмечают в пресс-службе нацпарка, это только начало. Есть предположение, что «Логово Арагока» может быть частью более масштабной подземной системы, где протекает река, питающаяся водами с междуречья Белой и Нугуша.