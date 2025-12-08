В национальном парке «Башкирия» исследуют новую пещеру «Логово Арагока»

Группа спелеологов из Оренбурга и Башкирии начала исследование ранее неизученной пещеры «Логово Арагока», расположенной в Кутукском урочище на территории национального парка «Башкирия». Вход в эту пещеру был найден два года назад, но изучить ее не удавалось: путь преграждал вертикальный провал глубиной 15 метров.
Сейчас ученым удалось преодолеть это препятствие с помощью специального снаряжения. Пройдя первый колодец, они вышли ко второму, 10-метровому, в котором обрушивается водопад.
Предварительная топографическая съемка показала, что уже изученная часть пещеры имеет протяженность около 150 метров и уходит в глубину на 60 метров. Однако, как отмечают в пресс-службе нацпарка, это только начало. Есть предположение, что «Логово Арагока» может быть частью более масштабной подземной системы, где протекает река, питающаяся водами с междуречья Белой и Нугуша.
