Хинштейн поручил снять с должности директора «Курской фармации»

КУРСК, 8 дек — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн потребовал отстранить от должности гендиректора фармацевтической компании «Курская фармация» за срывы сроков поставки лекарственных препаратов для льготников.
В августе Хинштейн поручил подробно проанализировать деятельность «Курской фармации», которая занимается обеспечением льготными лекарствами. Первый вице-губернатор, председатель правительства региона Александр Чепик заявлял, что министерство финансов Курской области начало проверку организации. В ходе оперативного заседания 8 декабря Чепик доложил, что в правоохранительные органы в отношении сотрудников министерства здравоохранения, которые отвечали за данное направление, и руководителей этого предприятия будут направлены материалы.
«Я не понимаю, как руководители предприятия, на 100% принадлежащего Курской области, могут саботировать проведение проверки, назначенной по распоряжению высшего должностного лица региона. Значит руководителя этого предприятия от должности отстранить, в отношении него материалы подготовить, направить в уполномоченные на это структуры… Игорь Викторович, мы с вами работать не будем. А где вы будете работать, дальше будет определяться тем, кому положено», — заявил Хинштейн в ходе заседания.