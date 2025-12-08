В Воронеже в третий раз не нашли подрядчика для строительства Дома анимации

Согласно проекту, победителю торгов предстояло до 15 декабря 2027 года построить шестиэтажное здание (один подземный) площадью 8,5 тыс. кв. м на улице Куколкина, 3. Под него отвели участок на 3,9 тыс. кв. м. Внутри Дома анимации были запланированы 353 рабочих места для сотрудников анимационной студии «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) и подземная парковка на 24 места. Также там хотели разместить демонстрационный зал, просмотровую, магазин сувенирной продукции, амфитеатр в центральном атриуме, общественные пространства.