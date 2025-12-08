Нижегородцы обсуждают двухэтажный поезд «Буревестник»

Нижегородцы активно обсуждают запуск двухэтажного поезда «Буревестник» по маршруту Нижний Новгород — Москва. Своим мнение жители поделились в соцсетях.
Некоторые жители возмутили отсутствием скидок для детей, а также ценообразованием на новогодние праздники.
-Скидок для детей нет, цены сумасшедшие на январские праздники, — написал нижегородец Сергей.
Кроме того, нижегородцам не нравится, что поезд приезжает на Восточный вокзал в Москве.
— Восточный — это кошмар, скучаю по Курскому вокзалу, — написала нижегородка.
— Восточный вокзал ужасный. То ли дело приехал в центр Москвы на Комсомольскую площадь, — поделился нижегородец.
Однако некоторые нижегородцы оценили запуск нового поезда.
— Новые поезда комфортные, в вагонах чисто. Кресла новые и удобные, ехать в «Буревестнике» приятней, чем в «Ласточке», — написала жительница Нижнего Новгорода.