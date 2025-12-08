Ричмонд
Атаку БПЛА отразили в пяти районах Ростовской области

Губернатор Ростовской области сообщил об ущербе после ночной атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 8 декабря в пяти районах Ростовской области отразили атаку БПЛА. Об этом проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.

Силы ПВО работали в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах.

Пострадавших среди людей нет, но в Чертковском районе из-за повреждения ЛЭП оказались обесточены село Маньково-Калитвенское, а также хутора Гусев и Марьяны. Электроснабжение в селе уже восстановлено, работы в хуторах должны были начать утром. Кроме того, в хуторе Ленина Миллеровского района была повреждена кровля частного дома.

По данным Минобороны России, прошедшей ночью в регионе ликвидировали одиннадцать БПЛА.

