Атаку БПЛА отразили в пяти районах Ростовской области

В ночь на 8 декабря в пяти районах Ростовской области отразили атаку БПЛА. Об этом проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.
Силы ПВО работали в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах.
Пострадавших среди людей нет, но в Чертковском районе из-за повреждения ЛЭП оказались обесточены село Маньково-Калитвенское, а также хутора Гусев и Марьяны. Электроснабжение в селе уже восстановлено, работы в хуторах должны были начать утром. Кроме того, в хуторе Ленина Миллеровского района была повреждена кровля частного дома.
По данным Минобороны России, прошедшей ночью в регионе ликвидировали одиннадцать БПЛА.
