В Васильково вернули тепло в дома после сигналов в соцсетях

Поводом для вмешательства стали сообщения жителей в интернете о холоде в квартирах на улице 40 лет Победы.
В ходе проверки выяснилось, что тепло в дома поступало ненадлежащим образом из-за загрязнения внутренних стенок трубопровода. Причиной этого стал высокий износ коммунальных сетей и их длительная эксплуатация без комплексной замены.
Прокурор района внёс представление директору управляющей компании «Гарантия уюта и комфорта». После этого специалисты провели замену ветхих элементов в тепловых пунктах и отладили работу внутридомовых систем теплоснабжения.
По данным надзорного ведомства, в настоящее время подача отопления во все проблемные дома восстановлена в полном объёме.