Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Васильково вернули тепло в дома после сигналов в соцсетях

Отопление в четырёх многоквартирных домах посёлка Васильково восстановлено после проверки прокуратуры Гурьевского района Калининградской области.

Источник: Янтарный край

Поводом для вмешательства стали сообщения жителей в интернете о холоде в квартирах на улице 40 лет Победы.

В ходе проверки выяснилось, что тепло в дома поступало ненадлежащим образом из-за загрязнения внутренних стенок трубопровода. Причиной этого стал высокий износ коммунальных сетей и их длительная эксплуатация без комплексной замены.

Прокурор района внёс представление директору управляющей компании «Гарантия уюта и комфорта». После этого специалисты провели замену ветхих элементов в тепловых пунктах и отладили работу внутридомовых систем теплоснабжения.

По данным надзорного ведомства, в настоящее время подача отопления во все проблемные дома восстановлена в полном объёме.