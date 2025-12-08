ЖКХ сказало об изменениях срока капремонта жилых домов в Беларуси

В Беларуси с 2026 года начнут действовать изменения при капитальном ремонте жилых домов. Подробнее в Минском городском жилищном хозяйстве рассказали агентству «Минск-Новости».
Так, по словам гендиректора Минского городского ЖХ Марины Толстик, с 2026-го сроки выполнения капремонта жилых домов будут изменены. И уже при разработке проекта капремонта будут уточнять его оптимальный срок.
Срок капремонта будет также дополняться следующими видами работ: открытие объекта, ввод в эксплуатацию. А уже период строительно-монтажных работ будет определен сроками, установленными строительными правилами и нормативной документацией.
— Работу в таком режиме мы планируем начать с 1 января 2026 года, — подытожила она.
