Более 1000 человек посетили экоакции в Ардонском районе Северной Осетии

Свыше тысячи жителей Ардонского района Северной Осетии стали участниками экологических акций, которые проходили в течение года в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в районной администрации местного самоуправления.
Всего за год было проведено более 20 мероприятий, связанных с уборкой берегов рек от мусора. Также были разработаны и просветительские программы, в рамках которых участникам рассказывали о важности сохранения чистоты водных объектов и окружающей среды.
Например, весной акция по очистке берегов от мусора прошла в поселке Бекан. В ней участвовали добровольцы, которые наводили порядок на всем побережье озера Бекан. Мусор собирали также со дна. Всего вывезли более 40 мешков с отходами.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.