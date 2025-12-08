Калининградское отделение Социального фонда теперь работает и по субботам

С 1 декабря офис, расположенный на улице 9 Апреля, 32А, принимает граждан шесть дней в неделю.
Новое расписание:
Понедельник — пятница: с 8:00 до 18:00.Суббота: с 8:00 до 15:00.в последнюю субботу месяца: с 8:00 до 16:00.
«Теперь калининградцы могут обратиться за услугами после рабочего дня или в выходной, — отметила управляющий региональным отделением СФР Светлана Запанкова. — В эти дополнительные часы можно получить весь перечень услуг в полном объёме».
В клиентской службе также работает цифровая зона с терминалом самообслуживания, где посетителям помогут оформить необходимые документы.