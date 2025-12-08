Прокуратура обжалует приговор по делу о вспышке туберкулеза в школе

Прокуратура Приморского края намерена обжаловать решение Дальнегорского районного суда, который оправдал начальника отдела централизованных закупок одного из учреждений. Чиновник обвинялся в халатности, повлекшей серьезную угрозу здоровью школьников. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
По данным следствия, в октябре-ноябре 2022 года фигурант, будучи председателем конкурсной комиссии, нарушил процедуры при отборе поставщика питания для льготных категорий учащихся 1−11 классов. В частности, он не проверил деловую репутацию индивидуального предпринимателя (ИП), участвовавшего в конкурсе, и проигнорировал историю систематических нарушений. С 2013 года ИП 9 раз получал предупреждения за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и 13 раз привлекался к административной ответственности. Несмотря на это, с предпринимателем заключили 11 муниципальных контрактов.
Последствия нарушений оказались серьезными: в результате недобросовестного отбора поставщика в школу был трудоустроен кухонный работник без действующего медицинского заключения. Женщина, больная туберкулезом, подделала медицинскую книжку, что привело к распространению заболевания среди учащихся.
Ситуация повторилась в июле-сентябре 2024 года. При рассмотрении новой заявки от того же ИП чиновник вновь не учел ранее выявленные нарушения и факт заражения детей туберкулезом. Это позволило предпринимателю снова выиграть конкурс и получить право на заключение контрактов с образовательными учреждениями.
В связи с этим по инициативе краевой прокуратуры контракты с ИП были расторгнуты в одностороннем порядке из-за бездействия администрации Дальнегорска. Кроме того, Приморский краевой суд, удовлетворив апелляционное представление прокуратуры, усилил наказание для индивидуального предпринимателя, организовавшего питание в школе.
Тем не менее Дальнегорский районный суд, несмотря на представленные обвинением доказательства, оправдал чиновника за отсутствием состава преступления.
Теперь прокуратура намерена обжаловать приговор в Приморском краевом суде в апелляционном порядке. Ведомство настаивает на том, что действия фигуранта напрямую способствовали угрозе здоровью несовершеннолетних и требуют правовой оценки.