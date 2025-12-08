Прокуратура обжалует приговор по делу о вспышке туберкулеза в школе

По данным следствия, в октябре-ноябре 2022 года фигурант, будучи председателем конкурсной комиссии, нарушил процедуры при отборе поставщика питания для льготных категорий учащихся 1−11 классов. В частности, он не проверил деловую репутацию индивидуального предпринимателя (ИП), участвовавшего в конкурсе, и проигнорировал историю систематических нарушений. С 2013 года ИП 9 раз получал предупреждения за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и 13 раз привлекался к административной ответственности. Несмотря на это, с предпринимателем заключили 11 муниципальных контрактов.