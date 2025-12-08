Ричмонд
400 детей из Братска продолжили обучение в школе после капитального ремонта

Менее чем за девять месяцев школа полностью преобразилась.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске 400 детей продолжили обучение в школе микрорайона Порожский после капитального ремонта. Об этом сообщил мэр города Александр Дубровин. После долго перерыва, 8 декабря в учебном учреждении прошли первые уроки.

— Благодарю родителей и сотрудников школы, которые буквально за несколько дней навели порядок в классах, собрали и расставили мебель, — заявил глава Братска.

Менее чем за девять месяцев школа полностью преобразилась. Подрядчик обновил кровлю, коммуникации, фасад, внутренний интерьер, установил системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что прокуратура начала проверку из-за нештатной ситуации на ТЭЦ в Ангарске. Из-за остановки одного котла на ремонт в 1546 многоквартирных домах города временно снизилась температура отопления.