400 детей из Братска продолжили обучение в школе после капитального ремонта

В Братске 400 детей продолжили обучение в школе микрорайона Порожский после капитального ремонта. Об этом сообщил мэр города Александр Дубровин. После долго перерыва, 8 декабря в учебном учреждении прошли первые уроки.
— Благодарю родителей и сотрудников школы, которые буквально за несколько дней навели порядок в классах, собрали и расставили мебель, — заявил глава Братска.
Менее чем за девять месяцев школа полностью преобразилась. Подрядчик обновил кровлю, коммуникации, фасад, внутренний интерьер, установил системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.
