В Омский аграрный научный центр поступило новое оборудование

Установка для работы со сложными белками поступила в Омский аграрный научный центр (АНЦ), сообщили в учреждении. Это поможет в реализации целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Новая система приобретена в лабораторию качества зерна селекционно-семеноводческого центра Омского АНЦ. Она позволяет оценивать содержание сырой клейковины и контролировать качество муки.
«С помощью данной установки можно работать со сложными белками для оценки содержания и качества сырой клейковины. Полная автоматизация системы и встроенный компьютер для проведения расчетов нивелируют погрешности в действиях лаборанта. Это позволяет ограничиться небольшим количеством селекционного материала, используя установку на ранних этапах селекции. Преимуществами также являются непродолжительное время анализа — лишь 10 минут и возможность оценивать два образца одновременно. При необходимости система может быть использована в контроле качества муки из мягкой пшеницы для характеристики объема выпекаемого хлеба», — отметила заведующая лабораторией Ирина Пахотина.
Полученные результаты позволят выделить перспективные образцы пшеницы, так называемые селекционные линии, с высоким содержанием глютена. Их будут использовать в селекции, чтобы улучшить макаронные качества твердой пшеницы и внедрить новые сорта в производство.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.