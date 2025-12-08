В Омский аграрный научный центр поступило новое оборудование

«С помощью данной установки можно работать со сложными белками для оценки содержания и качества сырой клейковины. Полная автоматизация системы и встроенный компьютер для проведения расчетов нивелируют погрешности в действиях лаборанта. Это позволяет ограничиться небольшим количеством селекционного материала, используя установку на ранних этапах селекции. Преимуществами также являются непродолжительное время анализа — лишь 10 минут и возможность оценивать два образца одновременно. При необходимости система может быть использована в контроле качества муки из мягкой пшеницы для характеристики объема выпекаемого хлеба», — отметила заведующая лабораторией Ирина Пахотина.