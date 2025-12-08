Ричмонд
Первый на Дальнем Востоке пациент с пересаженным сердцем стал дедушкой

Почти полгода назад врачи Приморской краевой больницы № 1 сделали уникальную операцию: они пересадили донорское сердце 36-летнему жителю Спасска-Дальнего.

Источник: Freepik

Виктор Марченко много лет страдал тяжелым заболеванием сердца. Единственным спасением в его случае была трансплантация.

«Виктор Марченко почти полгода живет с чужим сердцем, что не мешает ему радоваться каждому новому дню, а недавно необычный приморский пациент, сам папа четверых детей, стал счастливым дедушкой», — сообщает в своем Telegram-канале Приморская краевая больница.

Молодой дедушка не чает души во внучке Еве, он каждый день совершает прогулки на свежем воздухе. Вечерами с нетерпением ждет в гости дочь, чтобы она принесла внучку, с которой дед любит играться.

Виктор — мастеровитый человек. По возвращении домой из больницы он начал собирать вездеход, машину конструирует с нуля. Уже заканчивает сборку рамы. Говорит, что она будет пятиместной, и на ней он будет ездить всей семьей на рыбалку.