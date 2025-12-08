Ричмонд
В центре Калининграда устанавливают новую ёлку со встроенной иллюминацией

Монтаж начался утром, 8 декабря.

Источник: Клопс.ru

На площади Победы в Калининграде начали устанавливать главную новогоднюю ёлку. За началом монтажных работ наблюдал корреспондент «Клопс» в понедельник, 8 декабря.

Накануне сюда доставили части конструкции. Утром прибыли две спецмашины с подъёмниками. Чтобы не повредить покрытие, на асфальт уложили защитные маты.

На площади уже установили металлическое основание будущей ёлки. Проход в центре частично перекрыт.

Конструкция выглядит необычно: каждая ветвь оснащена встроенными фонариками. Когда дерево будет полностью собрано и украшено, огоньки зажгут автоматически. Рабочие сообщили, что на монтаж уйдёт несколько дней.

Как будет выглядеть конструкция после монтажа ранее показала администрация города.

Пару десятилетий назад в Калининграде каждый год устанавливали живую ель. В госархиве показали, как выглядела первая искусственная новогодняя ёлка.