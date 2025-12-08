В центре Калининграда устанавливают новую ёлку со встроенной иллюминацией

На площади Победы в Калининграде начали устанавливать главную новогоднюю ёлку. За началом монтажных работ наблюдал корреспондент «Клопс» в понедельник, 8 декабря.
Накануне сюда доставили части конструкции. Утром прибыли две спецмашины с подъёмниками. Чтобы не повредить покрытие, на асфальт уложили защитные маты.
На площади уже установили металлическое основание будущей ёлки. Проход в центре частично перекрыт.
Конструкция выглядит необычно: каждая ветвь оснащена встроенными фонариками. Когда дерево будет полностью собрано и украшено, огоньки зажгут автоматически. Рабочие сообщили, что на монтаж уйдёт несколько дней.
Как будет выглядеть конструкция после монтажа ранее показала администрация города.
Пару десятилетий назад в Калининграде каждый год устанавливали живую ель. В госархиве показали, как выглядела первая искусственная новогодняя ёлка.